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«Сирена была сумасшедшей». Участники чемпионата мира, живущие на Окинаве, проснулись в 4 часа утра из-за выпущенной Северной Кореей ракеты

За день до старта чемпионата мира-2023 команды, базирующиеся на Окинаве, Япония, проснулись в 4 часа утра от сигнала об экстренной эвакуации, вызванного запуском ракеты из Северной Кореи.

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