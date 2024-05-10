Reuters: решение Путина по Мишустину говорит об удовлетворенности его командой

Решение президента России Владимира Путина выдвинуть на пост премьер-министра страны Михаила Мишустина говорит о "стабильности и удовлетворенности" прогрессом своей команды внутри страны и за ее пределами.
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