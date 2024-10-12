Хиппи, авангард и графический роман: 5 книг о разных субкультурах

Сборник комиксов для поклонников Рэя Брэдбери, исследование о феномене советских хиппи и триллер о выживании представителей различных субкультур — «Сноб» и книжный сервис Литрес выбрали пять книг об альтернативной и андеграундной культуре.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии