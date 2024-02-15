Фермеры заявляют, что и сегодня заблокируют таможню «Леушены-Албица»

Фермеры, протестующие в Леушенах, сообщают, что все еще ждут диалога с руководством страны. «В его отсутствие и в ситуации финансовой катастрофы для многих из них фермеры объявляют, что с 9:30 таможня "Леушены-Албица" снова будет заблокирована.