Фермеры заявляют, что и сегодня заблокируют таможню «Леушены-Албица»

Фермеры, протестующие в Леушенах, сообщают, что все еще ждут диалога с руководством страны. «В его отсутствие и в ситуации финансовой катастрофы для многих из них фермеры объявляют, что с 9:30 таможня "Леушены-Албица" снова будет заблокирована.
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