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«Всё рухнет, если я захочу»: Илон Маск угрожает отключить Starlink на Украине

«Всё рухнет, если я захочу»: Илон Маск угрожает отключить Starlink на Украине

Маск отмечает стратегическое значение спутниковой системы Starlink для украинской армии. По его словам, технология является основой боевых операций ВСУ, и в случае её отключения линия фронта украинских войск попросту рухнет.

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