Сонники, гороск...
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Сонники, гороскопы, гадания

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В октябре этим 3 знакам Зодиака стоит опасаться крупных трат и прислушаться к интуиции

В октябре этим 3 знакам Зодиака стоит опасаться крупных трат и прислушаться к интуиции

Октябрь обещает стать периодом скрытых финансовых проверок и неожиданных соблазнов. Пока одни представители зодиакального круга будут спокойно планировать бюджет, другим придется проявить предельную осторожность в обращении с деньгами.

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