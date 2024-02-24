В США назвали сроки возможного нового контрнаступления ВСУ

Киев может использовать 2024 год для защиты и восстановления Вооруженных сил Украины, а в 2025 году начать новую попытку контрнаступления, сообщили журналисты The New York Times со ссылкой на командующего объединенными силами НАТО в Европе, американского генерала Кристофера Каволи.
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