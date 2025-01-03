Охота на Гуинплена: почему не могли поймать маньяка, который превзошел Чикатило

В 90-х годах сибирский город Ангарск был местом очень специфическим. Расположенный в Иркутской области, густо усеянной колониями, он часто становился второй родиной для тех, кто уже искупил вину и был не прочь отяготить себя новой.
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