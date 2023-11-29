«Ни справки, ни телеграммы», — жена парня Волочковой в шоке с тюремного заявления о смерти мужа

Вчера в сети прозвучала ужасающая новость о смерти «банщика» Сергея Кузнецова — управляющего банным комплексом, который в свое время встречался с Анастасией Волочковой и отправился на отдых с девушкой на острова за ее счет.
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