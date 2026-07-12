Русское лето на вкус: специальное меню с лисичками в ресторане «Белуга»

Каждый июль московские рестораны начинают говорить на языке лисичек. Но если большинство ограничивается сезонными вариациями знакомых сочетаний, то в «Белуге» этот лесной гриб становится отправной точкой для большого гастрономического исследования.
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