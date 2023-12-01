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Виралайф

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СМИ: на Зеленского обрушились сразу две беды

СМИ: на Зеленского обрушились сразу две беды

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения в том, что у страны есть возможность вступить в Альянс.

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Комментарии
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сергей новичихин
С зеленским беда.ВСЁ!!!
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14 час.
сергей новичихин
Зеленский прочитай СОВЕТ. БАБКИ НЕ ДАДУТ НЕТ СНАЧАЛА ОКОПАЙТЕСЬ ВО ЛЬВОВЕ И ЕСЛИ БАБКИ НЕ ДАДУТ  ТО !!! ВСЕ ХАМЕРСЫ Т ТД И ТП ОБРУШЬ НА ПОЛЬШУ ЭСТОНИЮ И ЛИТВУ С ЛАТВИЕЙ..
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14 час.
сергей новичихин
..ТОГДА ЕЩЕ ХОТЬ КАК ОДУМАЛСЯ ЧЕРЕЗ ЖЕРТВУ ЛЮДИ СКАЖУТ. ВАРИАНТ ТОЛЬКО ОДИН. БОМБИ ЗАПАД СКАТИНА.
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14 час.

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