СМИ: на Зеленского обрушились сразу две беды

сергей новичихин

Зеленский прочитай СОВЕТ. БАБКИ НЕ ДАДУТ НЕТ СНАЧАЛА ОКОПАЙТЕСЬ ВО ЛЬВОВЕ И ЕСЛИ БАБКИ НЕ ДАДУТ ТО !!! ВСЕ ХАМЕРСЫ Т ТД И ТП ОБРУШЬ НА ПОЛЬШУ ЭСТОНИЮ И ЛИТВУ С ЛАТВИЕЙ..