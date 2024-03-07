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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стеф Карри набрал 29 очков, 8 подборов, 5 передач при 6 из 10 из-за дуги в победном матче с «Милуоки»

Стеф Карри набрал 29 очков, 8 подборов, 5 передач при 6 из 10 из-за дуги в победном матче с «Милуоки»

В активе защитника «Голден Стэйт» – 29 очков, 8 подборов и 5 передач. Карри реализовал 10 из 18 бросков с игры, 6 из 10 трехочковых и 3 из 4 штрафных.

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