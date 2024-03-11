Царьград Спустя две недели после громкого скандала в программе Владимира Соловьёва страсти не утихают до сих пор.
Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова
Комментарии
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николай ткаченко
ООООО!!!! Такие страстиииииии, и так не утихаююююют, что я аж кушать не могу. Царградовские бандерлоги мечут гром в ясном небе.
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5 час.
Александр Шентябин
А вот обсуждающие и осуждающие граждане, скажите 7 летательных аппаратов ВС РФ 24 июня сбили Якеменко и Соловьев? А кто ответил за это и погибших летчиках?!!!
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4 час.
николай ткаченко
А что сказал об этом Путин, когда этот урод пригожин потащил Вагнер на Москву?
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4 час.
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