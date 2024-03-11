Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

николай ткаченко ООООО!!!! Такие страстиииииии, и так не утихаююююют, что я аж кушать не могу. Царградовские бандерлоги мечут гром в ясном небе.

Александр Шентябин А вот обсуждающие и осуждающие граждане, скажите 7 летательных аппаратов ВС РФ 24 июня сбили Якеменко и Соловьев? А кто ответил за это и погибших летчиках?!!!