ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 037 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина Некрасова
    Да, наши военные гуманисты... Только враг не помнит добра. Русофобия цветет буйным цветом по всему Западу, а ведь Сов...Прикрывали собой ...
  • Виктор Хованов
    Врагов надо уничтожать, если от них живых польза не очевидна, а иногда и в назидание другим.Прикрывали собой ...
  • саша дмитренко
    потому  на  западе  и  считают  русских  дуракамиПрикрывали собой ...

Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Оскорбил Пригожина в эфире Соловьёва. "Вагнера" не спустили ни единого слова

Царьград Спустя две недели после громкого скандала в программе Владимира Соловьёва страсти не утихают до сих пор.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
николай ткаченко
ООООО!!!! Такие страстиииииии, и так не утихаююююют, что я аж кушать не могу. Царградовские бандерлоги мечут гром   в ясном небе.
Ответить
5 час.
Александр Шентябин
А вот обсуждающие и осуждающие граждане, скажите 7 летательных аппаратов ВС РФ 24 июня сбили Якеменко и Соловьев? А кто ответил за это и погибших летчиках?!!!
Ответить
4 час.
николай ткаченко
А что сказал об этом Путин, когда этот урод пригожин потащил Вагнер на Москву?
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх