Нужен ли России учет преступлений мигрантов по национальности

В российском обществе вновь разгорелась дискуссия об учете национальности преступников. Ранее с такой идеей не раз выступали политики и общественные деятели, на этот раз с инициативой создания специального реестра выступил Вадим Коженов, руководитель центра помощи мигрантам.
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