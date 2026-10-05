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Главный тренер сборной Португалии допустил возвращение Роналду в команду

Главный тренер сборной Португалии допустил возвращение Роналду в команду

IMAGO/Ball Raw Images/TASS Главный тренер сборной Португалии по футболу Жорже Жезуш 4 октября заявил, что капитан команды Криштиану Роналду может вернуться в нее в любой момент.

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