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«Преимущество очевидно»: когда СМП заменит маршруты через Суэцкий канал и Африку

«Преимущество очевидно»: когда СМП заменит маршруты через Суэцкий канал и Африку

Судоходство по Северному морскому пути продолжает бить рекорды. В сентябре по СМП было совершено 133 рейса – на 46% больше, чем в августе, и более чем в четыре раза выше уровня 2022 года.

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