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МО: США перевозили образцы биоматериалов из Украины более двух тысяч раз

МО: США перевозили образцы биоматериалов из Украины более двух тысяч раз

Соединенные Штаты перевозили образцы биоматериалов из Украины более двух тысяч раз. Об этом сообщил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

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