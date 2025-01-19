Число банков с участием иностранцев упало до 85

Число банков с участием иностранцев в уставном капитале в России сокращается. Если в январе 2024-го их было 89, то на начало октября прошлого года стало уже 85, следует из последних актуальных данных Центробанка.
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