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«Неутомимо деятельный» Гавриил Хрущов-Сокольников

«Неутомимо деятельный» Гавриил Хрущов-Сокольников

Писатель, поэт, журналист, изобретатель и общественный деятель второй половины XIX века. «Из-под его пера чуть не ежемесячно выходило по бульварному роману… добрейшей души человек, по-своему честнейший, с лицом клейменного каторжника и с самой мошеннической фантазией», - говорили о Гаврииле Хрущове-Сокольникове.

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