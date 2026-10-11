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Царьград

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Бастрыкин взял на контроль дело о доме без отопления в Самаре

Бастрыкин взял на контроль дело о доме без отопления в Самаре

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю самарского управления ведомства отчитаться по уголовному делу о халатности, возбужденному из-за проживания людей в аварийном доме с риском обрушения перекрытий и без доступа к маневренному жилью.

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