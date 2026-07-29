«Оскар всё объяснил». Стелла – о ругани Пиастри по радио в Венгрии

McLaren Руководитель McLaren Андреа Стелла заявил, что эмоциональная реплика Оскара Пиастри по радио во время Гран При Венгрии была сказана сгоряча и не свидетельствует о недовольстве командной стратегией.
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