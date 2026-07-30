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Судья Винчич о ВАР: «После его появления 90% решений оказали положительное влияние. Не могу представить судейство без помощи видеотехнологий – арбитр может не заметить эпизод при нынешних скоростях»

Словенский судья Славко Винчич, работавший на финале ЧМ-2026 , заявил, что ВАР положительно повлиял на работу арбитров.

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