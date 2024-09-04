РФПИ и "Газпром" проинвестируют в строительство производственных мощностей СПГ

ТАСС/Владимир Смирнов Российский фонд прямых инвестиций и "Газпром СПГ технологии" договорись на полях ВЭФ-2024 о сотрудничестве по вопросу инвестиций в проекты по развитию мало- и среднетоннажных производственных мощностей СПГ и комплексного развития инфраструктуры.
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