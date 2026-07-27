18 сервисов для ведения бизнеса

Универсального инструмента, который одинаково хорошо подойдет любому предпринимателю, не существует. Розничному магазину важны товары и остатки, сервисной компании нужны запись и клиентская база, а проектному бизнесу необходим контроль задач и сроков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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