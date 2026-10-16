ВАШИНГТОН, 17 октября, ФедералПресс. Глава Белого дома Дональд Трамп выразил надежду, что его российский коллега Владимир Путин посетит саммит «Большой двадцатки» (G20), который пройдет в декабре в Майами.
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