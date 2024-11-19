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Госдума предложит правительству 10 срочных мер против незаконной миграции

Госдума предложит правительству 10 срочных мер против незаконной миграции

В пакет предложений входит ужесточение проверки знания русского языкаПакет из 10 системных мер борьбы с незаконной миграцей разработали в Государственной Думе России.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Очередные отписки. А завоз этих разлагающих общество толп продолжается, и, видимо, будет нарастать. Эта депутатско-правительственная массовка ни на хрена, кроме тумана не пригодна. Корни глубже. А там «своя» кубышечная биосфера приемов, раутов, «голых вечеринок», и пр. и пр. Где глас народа пародируют прикормленные «народные избранники», которые и не подозревают, что их избрали, кто и где. Так что, пилите, Шурик, пилите!
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