Госдума предложит правительству 10 срочных мер против незаконной миграции

АЮ

Александр Юткин

Очередные отписки. А завоз этих разлагающих общество толп продолжается, и, видимо, будет нарастать. Эта депутатско-правительственная массовка ни на хрена, кроме тумана не пригодна. Корни глубже. А там «своя» кубышечная биосфера приемов, раутов, «голых вечеринок», и пр. и пр. Где глас народа пародируют прикормленные «народные избранники», которые и не подозревают, что их избрали, кто и где. Так что, пилите, Шурик, пилите!