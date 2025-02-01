Администрация Трампа уволила прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа уволила десятки прокуроров, занимавшихся делом о штурме Капитолия в январе 2021 года, и потребовала списки сотрудников Федерального бюро расследований по тем же делам.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии