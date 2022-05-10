Совет по конкуренции расследует причины повышения цены на растительное масло

Совет по конкуренции сообщает, что расследует причины повышения цены на растительное масло. Учреждение запросило у производителя подсолнечного масла соответствующие документы и информацию для выяснения вопросов, связанных с таким ростом цены.
Совет по конкуренции сообщает, что расследует причины повышения цены на растительное масло. Учреждение запросило у производителя подсолнечного масла соответствующие документы и информацию для выяснения вопросов, связанных с таким ростом цены.
Свежие комментарии