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Совет по конкуренции расследует причины повышения цены на растительное масло

Совет по конкуренции расследует причины повышения цены на растительное масло

Совет по конкуренции сообщает, что расследует причины повышения цены на растительное масло. Учреждение запросило у производителя подсолнечного масла соответствующие документы и информацию для выяснения вопросов, связанных с таким ростом цены.

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