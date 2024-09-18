В управлении судебного департамента Смоленской области сменился начальник

Губернатор Василий Анохин, главный федеральный инспектор региона и руководители различных ведомств провели в Смоленске встречу с назначенцем Нового начальником управления судебного департамента Смоленской области, назначенным на должность приказом за прошлый вторник судебного департамента при Верховном суде России, стал Дмитрий Шутов (справа на фото выше).