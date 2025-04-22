Дональд Трамп оптимистично заявил, что Россия и Украина могут заключить мирное соглашение "на этой неделе", что, по его мнению, окажет прямое влияние на американский бизнес и мировую экономику.
Трамп предсказал: Россия и Украина договорятся уже на этой неделе
Комментарии
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Регина Толстоброва
как он выдает желаемое за действительное. слишком много крови налито чтобы договориться с нацистом зеленским.
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15 час.
Ваша Светлость
Трумп на самом деле такой дурачок или прикидывается? Без Харькова и Одессы не имеет смысла вообще садиться за "переговоры", народ не поймёт Путина.
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14 час.
Валентин Щербаков
Мели Трамп, твоё время наступило...
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13 час.
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