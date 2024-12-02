В войсках Восточного военного округа стартовал новый учебный год

В преддверии нового учебного периода были дооборудованы объекты учебно-материальной базы полигонов ВВО, подготовлены объекты для проведения занятий по огневой, тактической, специальной подготовке, вождению боевых машин.
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