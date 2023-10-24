Китай приветствует визит премьер-министра Австралии в страну - МИД

Пекин, 23 октября /Синьхуа/ -- Китай приветствует визит премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе в страну и его участие в 6-м Китайском международном импортном ЭКСПО /CIIE/, заявила в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин на очередной пресс-конференции.
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