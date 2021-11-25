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Трое подростков пропали в Петербурге за пять дней

Несовершеннолетние уходили как из детских домов, так и из семей.За сутки в полицию Петербурга поступило три заявления о пропаже несовершеннолетних.

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