Australian Open. Расписание на четверг. Мужские полуфиналы начнутся в 06:30 по московскому времени

Australian Open опубликовал расписание на пятницу. В 13-й игровой день пройдут мужские полуфиналы. В 04:00 по московскому времени дневную сессию на Арене Рода Лэйвера откроет финал микста: Су-Вэй Се и Ян Зелиньский (3) против Дезире Кравчик и Нила Скупски (2).