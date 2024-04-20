Макс Ферстаппен: На первых кругах у меня были проблемы с батареей

Макс Ферстаппен: На первых кругах у меня были проблемы с батареейGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный и действующий чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен прокомментировал свой успех в спринте на Гран При Китая.
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