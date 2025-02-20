Госкомитет РТ по биоресурсам прокомментировал инциденты с орланами-белохвостами

На этой неделе неравнодушные жители Татарстана уже спасли второго ослабленного орлана-белохвоста. Птица была найдена на обочине дороги, а 17 февраля хищник врезался в легковой автомобиль в Алексеевском районе.
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