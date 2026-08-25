Рөстәм Миңнеханов сезон алдыннан «Ак Барс» уенчылары белән очрашты

Бүген «Ак Барс» хоккей клубы базасында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнехановның яңа сезон башланыр алдыннан команда белән традицион очрашуы узды.
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