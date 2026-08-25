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Рөстәм Миңнеханов сезон алдыннан «Ак Барс» уенчылары белән очрашты

Рөстәм Миңнеханов сезон алдыннан «Ак Барс» уенчылары белән очрашты

Бүген «Ак Барс» хоккей клубы базасында Татарстан Республикасы Рәисе Рөстәм Миңнехановның яңа сезон башланыр алдыннан команда белән традицион очрашуы узды.

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