Лаутаро и Джеко – в топ-4 игроков Серии А с 10+ голами в этом сезоне

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес поразил ворота «Пармы» (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Италии. Теперь у аргентинца 10 голов в этом сезоне во всех турнирах, и он входит в топ-4 среди игроков Серии А.
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