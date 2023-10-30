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Московский Муфтий открыто выступил против Патриарха Кирилла: "Мигранты приезжающие в Россию, могут делать что хотят"

Московский Муфтий открыто выступил против Патриарха Кирилла: "Мигранты приезжающие в Россию, могут делать что хотят"

Ситуация с мигрантами настолько накалилась, что "шпаги" между собой скрестили лидеры религиозных объединений - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и муфтий Москвы Аляутдинов Ильдар Рифатович.

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Комментарии
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Сергей Кандауров
Блин как Вас, тебя , тобе или оно-Erl Schweizer????? Яви личико! Говоришь: Натовцы оказались умнее, увидели национальную гордость, национальные особенности народов Дагестана, промахи в межнациональных отношениях, наврали с три короба в соцсетях, В чью дуду дуешь А? Говоря: увидели НАТОВЦЫ: национальную гордость и особенности Дагестанцев????? Значит по твоему- гордость и особенности в том : крушить гос имущество, нарушать закон, убивать? Акстись, АТИХРИСТ! Будь добр скажи-ка милай, а игиде - республика РУССКИХ??????????
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7 час.
Evgenija Palette
Да это жид, который косит под мусульманина...
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5 час.
Александр Чумак
Считаю, что &quot;такого муфтия&quot; России не надо и в нашей стране ему не место?!!!. ЧЕМОДАН - ВОКЗАЛ И ИЗ СТРАНЫ РОССИИ ВОН!!!👍🤔😡👌😇😣❤️😎.
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5 час.

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