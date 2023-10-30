Московский Муфтий открыто выступил против Патриарха Кирилла: "Мигранты приезжающие в Россию, могут делать что хотят"

Сергей Кандауров

Блин как Вас, тебя , тобе или оно-Erl Schweizer????? Яви личико! Говоришь: Натовцы оказались умнее, увидели национальную гордость, национальные особенности народов Дагестана, промахи в межнациональных отношениях, наврали с три короба в соцсетях, В чью дуду дуешь А? Говоря: увидели НАТОВЦЫ: национальную гордость и особенности Дагестанцев????? Значит по твоему- гордость и особенности в том : крушить гос имущество, нарушать закон, убивать? Акстись, АТИХРИСТ! Будь добр скажи-ка милай, а игиде - республика РУССКИХ??????????