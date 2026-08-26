Тонированные очки возвращаются

После почти полного исчезновения в нулевых очки с цветными линзами возвращаются. Ещё недавно мужчина в тонированных очках в помещении вызывал вполне определённую ассоциацию: рок-звезда 1990-х, герой клипа MTV или человек, который слишком серьёзно относится к собственному имиджу.