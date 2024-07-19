В Кургане правоохранители нагрянули с обысками к «Свидетелям Иеговы»*. Инсайд

Сотрудники правоохранительных органов в Кургане провели обыски у участников организации «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской организацией, запрещена в РФ и ликвидирована по решению Верховного суда).
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