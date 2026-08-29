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Молекулярная память укрепила сварные швы полиэтиленовых труб при охлаждении

Молекулярная память укрепила сварные швы полиэтиленовых труб при охлаждении

Исследователи установили, что при сварке полиэтиленовых труб в зоне шва сохраняется структурная «память» о прежних поверхностях соединяемых деталей — и именно эта молекулярная история во многом определяет итоговую прочность соединения.

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