Суарес о Симеоне: «Многому меня научил и помог побороть слабость – я должен был доказать, что все еще профпригоден»

Форвард выступал за «Атлетико» с 2020 по 2022 год. «Этот тренер многому меня научил. С ним можно спорить по некоторым вопросам, обмениваться мнениями, но он сильно помог мне обрести ритм и побороть слабость, которая заключалось в том, что я должен был доказать: я все еще профпригоден.