Guardian: атаку на Израиль подготовили лидеры ХАМАС Синвар и ад-Дейф

Израиль указал на главных организаторов атаки на израильскую территорию 7 октября.Израильские власти нашли виновных в нападении на территорию страны 7 октября, в результате которого погибли мирные жители и были взяты заложники.
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