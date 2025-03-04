Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 312 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Маша Глага
    Так просто не стреляют.Конфликт в админи...
  • Людмила Лепаева
    Видно хорошо досталКонфликт в админи...
  • Alex Nемо
    Есть такая старая мудрость - тот кто не кормит свою Армию, будет кормить чужую. А может кто-то наверху именно этого и...Офицер-отличник р...

В ООН опасаются нехватки рыбных палочек из-за санкций против России

В ООН опасаются нехватки рыбных палочек из-за санкций против России

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что полный запрет на импорт российской рыбы в ЕС может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например рыбных палочек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Grandad
&quot;импорт в&quot; не бывает. Бывает &quot;импорт из&quot; и &quot;экспорт в&quot;!
Ответить
17 час.
наверх