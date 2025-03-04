В ООН опасаются нехватки рыбных палочек из-за санкций против России

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) предупредила, что полный запрет на импорт российской рыбы в ЕС может привести к дефициту популярных рыбных продуктов, например рыбных палочек.
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