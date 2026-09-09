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Спасатели деблокировали водителя самосвала после ДТП на Сахалине

Спасатели деблокировали водителя самосвала после ДТП на Сахалине

Спасатели МЧС России деблокировали водителя самосвала, который пострадал в ДТП с пассажирским автобусом в Южно-Сахалинске.

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