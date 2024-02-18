Политолог Родионов: Запад инфицировал украинцев ненавистью к России

Политолог Дмитрий Родионов в колонке для РЕН ТВ заявил, что после госпереворота на Украине в 2014 году Запад не просто дал Киеву время и вооружение, чтобы подготовить их к противостоянию с Россией, но и сломил сознание украинцев, инфицировав их ненавистью к нашей стране.