В Китае чиновникам запретили подавать на обедах алкоголь и изысканные блюда

В Китае ужесточены требования к поведению государственных и партийных служащих. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) и Госсовет КНР издали постановление о строгой экономии и противодействию расточительству в партийных и государственных учреждениях.
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