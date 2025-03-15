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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Локомотив» не очень хорош после возобновления сезона. «Динамо» должно забить минимум два гола». Дорский сделал прогноз на игру

Александр Дорский сделал прогноз на матч 21-го тура Мир РПЛ «Локомотив» – «Динамо» Москва. Автор Спортса’‘ поставил на тотал «Динамо» больше 1,5 гола с коэффициентом 2.

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