Следствие разыскивает соучастников хищения в деле "Пластик Лоджик"

Следствие разыскивает соучастников хищения в деле бывшего генерального директора технологической компании "Пластик Лоджик", Бориса Галкина, которого обвиняют в краже 13 млрд рублей, выделенных на разработку отечественного планшета.
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